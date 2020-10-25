«Муж дома»: Джанабаева показала, как Меладзе чистит картошку

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками милым роликом, на котором ее супруг, певец Валерий Меладзе, занимается домашними делами. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео певец запечатлен на кухне. Подписчики увидели, как он чистит картошку. Известно, что концерт исполнителя перенесли из-за коронавируса, поэтому он остался с супругой дома.

— Муж дома, ужин готовит, — подписала пост Джанабаева.

Поклонники оценили семейное видео звездной пары.

«Вот это чистка картошки! Я даже овощечисткой так искусно не могу почистить»; «Вы такие славные»; «Какие вы классные, Альбина»; «Умиление в этом видео просто зашкаливает», — написали фолловеры.

Ранее Валерий Меладзе признался, что иногда ссорится со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Артист рассказал, что считает конфликты между мужем и женой нормальным явлением.

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