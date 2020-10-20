«Надо что-то в себе менять»: Валерий Меладзе рассказал о ссорах с женой
Певец Валерий Меладзе признался, что иногда ссорится со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Однако он всегда первый идет на примирение, пишет Viva.
Артист рассказал, что считает конфликты между мужем и женой нормальным явлением.
— Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять, — отметил исполнитель.
Пара вместе воспитывает двух сыновей. Также у музыканта есть три дочери от прошлого брака. После развода с их мамой он состоит с наследниками в хороших отношениях.
— Девочек я в основном балую. Так получилось, в первую очередь благодаря их маме, конечно, что дочки хорошо воспитаны. Умницы, трудяги, ответственно относятся к учебе, к работе. У них все на своих местах, они знают, где и как себя вести. С мальчишками, конечно, все не так, как с девочками, — подчеркнул Меладзе.
Также певец мечтает, что его сыновья будут такими же близкими, как он с братом Константином. Музыканты много лет работают вместе, за этотпериод у них не было серьезных конфликтов.
— У каждого должна быть своя жизнь, свои планы, но наступает момент, когда мы понимаем: нашей сильной стороной является наш родной человек. Мы с Костей готовы идти друг другу навстречу на опережение, всегда и во всем помочь, — заключил исполнитель.
Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе предстанет перед судом в разбирательствах между певицей Полиной Гагариной и исполнительницей Ольгой Кормухиной. Дело касается плагиата песни «Кукушка» Виктора Цоя.
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