«Надо что-то в себе менять»: Валерий Меладзе рассказал о ссорах с женой

/ Фото: Пресс-служба Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе признался, что иногда ссорится со своей супругой Альбиной Джанабаевой. Однако он всегда первый идет на примирение, пишет Viva.

Артист рассказал, что считает конфликты между мужем и женой нормальным явлением.

— Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять, — отметил исполнитель.

Пара вместе воспитывает двух сыновей. Также у музыканта есть три дочери от прошлого брака. После развода с их мамой он состоит с наследниками в хороших отношениях.

— Девочек я в основном балую. Так получилось, в первую очередь благодаря их маме, конечно, что дочки хорошо воспитаны. Умницы, трудяги, ответственно относятся к учебе, к работе. У них все на своих местах, они знают, где и как себя вести. С мальчишками, конечно, все не так, как с девочками, — подчеркнул Меладзе.

Также певец мечтает, что его сыновья будут такими же близкими, как он с братом Константином. Музыканты много лет работают вместе, за этотпериод у них не было серьезных конфликтов.

— У каждого должна быть своя жизнь, свои планы, но наступает момент, когда мы понимаем: нашей сильной стороной является наш родной человек. Мы с Костей готовы идти друг другу навстречу на опережение, всегда и во всем помочь, — заключил исполнитель.

Ранее стало известно, что композитор Константин Меладзе предстанет перед судом в разбирательствах между певицей Полиной Гагариной и исполнительницей Ольгой Кормухиной. Дело касается плагиата песни «Кукушка» Виктора Цоя.

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