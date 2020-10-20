Николай Цискаридзе рассказал, как справился со своими комплексами

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, как смог справиться со своими комплексами. Раньше у него были претензии к своей внешности.

— Мне помогла моя профессия прежде всего. Балет мне очень помог, для меня сцена всегда была превосходством. Мама меня не хвалила, но говорила, что я для нее лучше всех. Это меня много раз спасало, — отметил Цискаридзе.

Он вспомнил, что актриса Одри Хепберн тоже считала себя не самой красивой женщиной, но когда он смотрит на свои фотографии на пике карьеры, артист не понимает, почему не нравился сам себе.

Цискаридзе понял, что заблуждался, и понял, что нужно радоваться тому, что есть.

Ему помогали высказывания мудрых людей и писателей, которые он распечатывал и вешал над кроватью. Он посоветовал людям бороться с комплексами, окружая себя тем, что им помогает.

— Мне сделают какую-то очередную гадость, я сяду за гримерный столик и вижу стихотворение Киплинга, прочитаю его и меня отпускает, — вспоминает артист.

Цискаридзе напомнил, что многие люди могут проиграть в какой-то ситуации, но это не значит, что они проигрывают свою жизнь.

Об этом он сообщил в беседе с певицей Теоной Контридзе. Видео опубликовано на YouTube.

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