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«Мы их портим»: Пригожин оценил слова Цискаридзе об отношении к звездным детям
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Мы их портим»: Пригожин оценил слова Цискаридзе об отношении к звездным детям

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Иосиф Пригожин оценил слова танцора Николая Цискаридзе, который раскритиковал детей звезд на фоне скандала Любови Успенской с дочерью.

Супруг певицы Валерии отметил, что во многом воспитание наследников зависит от родителей, которые не прививают уважение к старшему поколению.

— Пока мы кормим их всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим…Вот самая главная проблема, —цитирует Пригожина телеканал РЕН ТВ.

Продюсер считает, что именно дети должны завоевать уважение родителей. По его словам, они не имеют права оскорблять старших.

— Я категорически не разделяю позицию дочери Любы, что она вот так публично оскорбляет свою мать. Даже если она была бы самой последней стервой на свете, самым последним человеком, дети не имеют право публично устраивать порку, особенно своим родителям, — отметил продюсер.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, как относится к дочери певицы Любови Успенской — Татьяне Плаксиной. Он отметил, что переживает за Успенскую и хочет, чтобы ее конфликт с дочерью закончился. Артист рассказал, что с презрением относится к знаменитым детям, которые ничего не делают, чтобы самим добиться высот.

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Николай ЦискаридзеИосиф Пригожиндети
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