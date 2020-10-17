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«Не переношу детей звезд»: Цискаридзе рассказал, как относится к дочери Успенской
Фото: instagram.com/tsiskaridze

«Не переношу детей звезд»: Цискаридзе рассказал, как относится к дочери Успенской

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, как относится к дочери певицы Любови Успенской — Татьяне Плаксиной. Об этом в субботу, 17 октября, пишет «Собеседник».

Танцор отметил, что с исполнительницей его связывают теплые отношения.

— Любу я знаю очень хорошо: уважаю ее и люблю. А с ее дочкой я не знаком, — уточнил Цискаридзе.

Он отметил, что переживает за Успенскую и хочет, чтобы ее конфликт с дочерью закончился. Артист рассказал, что с презрением относится к знаменитым детям, которые ничего не делают, чтобы самим добиться высот.

— Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребенок, поэтому не переношу детей звезд. Во всяком случае до тех пор, пока они не заслужат моего уважения, чтобы я обратил на них внимание, — заключил танцор.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания в СМИ. На Первом канале вышли две программы, посвященные данной теме. Девушка наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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отношенияНиколай ЦискаридзеЛюбовь Успенская
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