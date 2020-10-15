«Ни звания, ни регалии»: Цискаридзе объяснил, что является главным для артиста

Фото: instagram.com/tsiskaridze

Российский артист балета, педагог и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе объяснил, что является самым важным для любого артиста. По его словам, это прямая ассоциация фамилии артиста и того жанра, в котором он выступает.

— Для артиста самое важное, когда называют фамилию и сразу понятно, что за жанр. Все, это самая большая честь: ни звания, ни регалии, никакие названия не сравнятся с этим. Когда я был еще юный артист, услышал, как Майя Плисецкая с легкостью назвала мое имя, я стоял и думал «Она меня знает!», — отметил артист.

Цискаридзе отметил, что когда артист ставит высокую планку, а исполнение становится именем нарицательным, это высшая степень признания.

— Ту планку, которую я поставил, на сегодняшний день еще не перепрыгнута, — отметил Цискаридзе в интервью Алексею Парину. Видео появилось на YouTube.

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