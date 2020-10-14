«Есть только одно мнение — мое»: Николай Цискаридзе рассказал о профессии, учителях и идеалах

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством ректора Николая Цискаридзе при поддержке Российского фонда культуры выпустила книгу «Обыкновенная богиня… Галина Уланова». Издание приурочено к 110-летнему юбилею со дня рождения легендарной балерины. «Вечерка» пообщалась с народным артистом России в день презентации издания.

— Николай, чем эта работа о Галине Улановой отличается от других?

— Мы хотели показать то, что мало кто видел. Собрали редкие фотографии из фондов нашей академии, Мариинского театра, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, московского Бахрушинского музея, личных архивов. Сделали подборку высказываний Галины Сергеевны, ее воспоминаний. Многие знают Галину Сергеевну как уникальную балерину и педагога. Но талант не появляется просто так, все идет из семьи. На основе архивных данных мы попытались показать ее близких, атмосферу, в которой она формировалась.

— Открыли что-то неожиданное для себя?

— Во время работы над книгой я увидел такие факты и фотографии, которые не стоит делать достоянием общественности. Они очень личные. Я не мог представить, что эта женщина, которая всегда казалась мне эталоном сдержанности и женственности, была такой страстной натурой.

— Руководящая должность в академии, педагогическая, телевизионная, писательская деятельность. Как вы это совмещаете?

— Мне несложно распределять время. Если человек занимается не своим делом, он всегда что-то не успевает, не может, не умеет. А я знаю, чему нужно уделить 15 минут, чему — полчаса, а чему — четыре. Сложнее учить балету, на это уходят годы.

— Кто ваши учителя?

— Наибольшее влияние на меня оказали няня в детстве, балетные педагоги — Петр Пестов в школе и Марина Семенова с Галиной Улановой в Большом театре. Они воспитывали меня как личность, даже с мамой у меня не было такого духовного родства, как с ними. Более того, раньше я думал, что няня — моя родная бабушка. Благодаря ей во мне такие качества, как аккуратность, непримиримость к несправедливости, скрупулезное отношение ко всему.

— Петр Пестов отличался жесткой манерой преподавания. Вы такой же?

— Да, я очень строгий педагог. В зале есть только одно мнение — и оно мое. Все, кому что-то не нравится, могут выйти за дверь, она открыта всегда. Правда, в одну сторону. У меня есть нехорошее качество: если я вычеркиваю кого-то, то на всю оставшуюся жизнь. Пока я имею претензии, выражаю недовольство — человек мне еще интересен. Но если замолкаю — значит, он меня совершенно не цепляет. Как правило, это происходит, когда я понимаю, что он перестает развиваться физически и духовно. Такие люди мне не нужны.

— Часто приходится отчислять студентов?

— Конечно. Если бы не учебный план, мы отчисляли бы гораздо больше, и это было бы правильно. Балет — не та профессия, которой должны заниматься все. На сцену ведущих театров страны должны выходить исключительно одаренные личности.

— Современные дети хотят стать блогерами или музыкантами. Хватает учеников в балетных училищах?

— Вполне. Блогером или музыкантом можно стать за ми- нуту. Ребенок, в силу своего обаяния, может завоевать медийное пространство, заработать деньги. Но это быстро проходит. С годами не остается ни кукольной внешности, ни таланта, ни навыков. Наше поколение прошло большую школу, она-то и дает нам держаться на пьедестале много лет. Недавно я прочитал фразу, что от современного поколения может ничего не остаться. Никаких артефактов, потому что мы, например, даже не пишем письма. Ведем только виртуальную жизнь, которую можно удалить одним кликом.

— Вы признавались, что были непослушным ребенком. Сохранили в себе бунтарский дух?

— Такие противоречия возникали у меня только с мамой. Мы всегда спорили и не могли прийти к консенсусу. Она родилась в год Обезьяны в знаке Близнецов, я же Бык-Козерог. Такие две личности не могут находиться в одном пространстве. Марина Семенова тоже родилась в год Обезьяны и под знаком Близнецов. Но у нас с ней было полное взаимопонимание. А еще на меня нельзя давить — да, это с детства так. Со мной нужно только договариваться. Если мне приказывать, никогда не послушаюсь.

Фото: instagram.com/tsiskaridze

— Русская балетная школа считается лучшей в мире. Есть ли то, что со временем стало в ней хуже?

— Когда я начинал заниматься балетом, был некий художественный ценз, по которому педагоги распределяли роли в спектакле. Сейчас этого нет, и в 99 процентах случаев исполнители внешне не соответствуют своему герою. Это катастрофа и преступление против искусства, когда люди не имеют координации, музыкальности, но выходят на сцену.

— Как бороться с этим?

— В первую очередь решать проблему с руководством театра. Деятельность любого коллектива — это отражение вкуса человека, который им управляет. Если он не знает, что такое хорошо, у него нет чувства прекрасного, и вообще, он случайно попал в искусство, происходит то, о чем я говорил.

— Вы не раз оказывались в центре театральных скандалов. Что еще может вас задеть?

— Такого нет и никогда не было. У меня от природы потрясающие данные. Так вышло, что мои желания совпали с возможностями, и я стал заниматься делом, которое мне стопроцентно подходит. Если бы пошел в современную хореографию или грузинские танцы, у меня ничего не получилось бы. Для других жанров рождаются миллионы детей, а для классического балета единицы. И я успешно стал его частью. Зачем мне волноваться и с кем-то конкурировать? Это бессмысленно.

— А если у человека нет природных данных, но есть сильное желание заниматься балетом?

— Уходите! Не надо мучить зрителей. Или танцуйте дома перед зеркалом, но не лезьте в большое искусство. Балет — такая же профессия, как медицина, стоматология. Выбирая любые услуги, вы хотите, чтобы их оказал профессионал. На сцене точно так же. Если бы в начале карьеры ко мне пришло осознание, что у меня нет к этому способностей, я ушел бы. Когда понял, что мой возраст уже не соответствует сцене, а главное — идеалу балетного танцовщика, я ушел. И не понимаю тех, кто не может танцевать, но лезет в театр. Мне жаль их. А жалость — отвратительное чувство, которое унижает.

— Есть ли молодые артисты, которые вам нравятся?

— Горжусь своим учеником Денисом Родькиным. Поначалу у него не было шансов стать тем, кем он является сейчас — премьером Большого театра. Я вложил в него много сил, он был феноменально послушным учеником и тружеником. Очень люблю Анжелину Воронцову — балерину Михайловского театра. У нее от природы прекрасные внешние и физические данные. Когда я смотрел «Ромео и Джульетту», где она играла главную женскую партию, чуть не плакал. Это было великолепно! Зимой был на «Щелкунчике» в Большом театре, в котором участвовали мои воспитанники разных лет. К ним нет претензий, но спектакль плохо отрепетирован, да и костюмы, грим, прически ему не соответствовали. Возможно, зрители этого не заметят. Мне жалко, что современное поколение не увидит хороших постановок, какие были здесь раньше. Смотрите архивные записи балета, чтобы у вас было понимание о том, что такое хорошо.

ДОСЬЕ

Николай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. В 1984 году поступил в хореографическое училище у себя на родине, а с 1987-го продолжил обучение в Московском хореографическом училище. В 1992 году был принят в труппу Большого театра. С 2013 года занимает должность ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Рано приобщился к миру искусства

Николая Цискаридзе с детства водили на выставки и театральные постановки. Первой любовью стал балет «Жизель». Мать не одобряла подобное увлечение ребенка. Она хотела, чтобы Коля стал юристом. Но сын категорически не согласился: в 1984 году написал заявление в Тбилисское хореографическое училище. И в итоге был зачислен на курс.

Благодарен строгому педагогу

Со временем Цискаридзе высоко оценил жесткую преподавательскую манеру Петра Пестова, готовившего ученика к преодолению жизненных трудностей. Уже став танцовщиком Большого театра, он позвонил своему учителю и сказал: «Я буду всю свою жизнь стоять перед вами коленопреклоненным. Потому что вы меня выучили так, что, даже если меня попытаются убить на сцене, я все равно буду двигаться до тех пор, пока не закончится моя роль».

Все же юрист

В 2011 году Николай Цискаридзе поступил в магистратуру Московской государственной юридической академии и в 2014-м окончил ее с красным дипломом. Артист зарекомендовал себя среди одногруппников и преподавателей как блистательный ученик и отзывчивый человек.

Получил похвалу от мэтра

Французский балетмейстер Ролан Пети пришел в Большой театр в 2001-м. Он сразу обратил внимание на молодого танцовщика и отдал ему главную роль Германна в «Пиковой даме». Успех постановки благодаря Цискаридзе был таков, что Пети предложил Николаю самому выбрать следующую партию. Тот остановился на роли Квазимодо в «Соборе Парижской Богоматери».

Не знает языка

Несмотря на то что Цискаридзе родился в Грузии, он с трудом воспринимает родной язык. Артист признается, что может смотреть фильмы на грузинском, но плохо понимает новости.

Красота рук

По признанию самого Николая Цискаридзе, при знакомстве с человеком он всегда смотрит на его руки. Привычка осталась с детства — его мать всегда очень следила за состоянием рук.

Звезда экрана

Николай Цискаридзе часто появляется на телеэкране. Он участвовал в телевизионном шоу «Танцы со звездами», в том числе как председатель жюри, был ведущим программы «Шедевры мирового музыкального театра».

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