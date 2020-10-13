«Никакого пива за гаражами!»: Яна Кошкина рассказала о детстве и будущей свадьбе

Актриса Яна Кошкина / Фото: Марина Габдулина

Недавно Яна сыграла роль помощницы пластического хирурга в фильме «Красотка в ударе». А в соцсетях любят обмусолить ее собственные пластические операции.

— Яна, как вы относитесь к пластической хирургии?

— Абсолютно спокойно отношусь. Если человек считает, что ему это необходимо, то пусть идет и делает. Пластика — личное дело каждого. Многие девочки считают, что если они увеличат грудь или сделают ринопластику, то их жизнь кардинально изменится. Возможно, повысится их самооценка, что, конечно, немаловажно. Я тоже много чего хотела в себе изменить, но лишь недавно, после того как увлеклась психологией, приняла и полюбила себя такой, какая я есть. Важно понять, что нет такого идеала, который бы нравился всем, главное — полюбить себя.

— В фильме «Красотка в ударе» герои рассуждают о том, что такое настоящая красота, к которой стремятся все девушки. А вас саму с какого возраста стала беспокоить собственная красота?

— Думаю, это случилось лет в 17, когда я впервые влюбилась. Вот так достаточно поздно я начала размышлять — красивая я или нет. Видимо, потому, что все детство до 14 лет я провела в спортзале, занимаясь художественной гимнастикой и думая только о спортивных результатах. Прихорашиваться было особо некогда, если только на соревнования, где был нужен яркий макияж. И даже в 15–16 лет, поступив в Театральную академию, я не думала о красоте, только на втором курсе, когда появился объект воздыхания, стала обращать внимание на то, как выгляжу. При этом я никогда не была обделена вниманием со стороны мальчиков, начиная с первого класса какой-нибудь одноклассник всегда был в меня влюблен. И портфели носили, и валентинки анонимно дарили, и подарки делали. Всегда дружила с мальчиками, но ответно всерьез не влюблялась.

— То есть вы с детства и так знали, что красивая?

— Нет, даже мыслей таких не было. Каждый день проходил в тренировках с утра до вечера, и тренер постоянно твердил: «Ты толстая! Надо худеть!» В профессиональном спорте по-другому невозможно, иначе ты себя очень быстро распустишь. Поэтому фраза, что я толстая, звучала ежечасно, причем не только от тренера, но и от моей мамы, которая была нацелена на мою профессиональную карьеру в спорте. И когда я сейчас открываю свой дневник, где мы утром, днем и вечером записывали свой вес (нас взвешивали трижды в день), и вижу, сколько я весила в 10 лет, думаю: боже, как этого ребенка можно было называть толстым?!

— И сколько же вы весили?

— 26 килограммов в 10 лет. Не могу сказать, что меня не кормили, но мама тщательно следила, чтобы я не ела никаких тортиков и прочих вкусностей. Помню, у меня с детства была мечта, что когда я уйду из большого спорта, то первым делом съем огромную тарелку макарон с сыром. И с тех пор паста с сыром — мое самое любимое блюдо, которое я иногда себе позволяю.

В 14 лет я ушла из спорта по состоянию здоровья и первое время ни в чем вкусном себе не отказывала. Быстро поправилась, но потом все же вернулась в форму. Тем не менее до сих пор художественная гимнастика для меня на первом месте. Я слежу за соревнованиями, общаюсь с девочками, которые сейчас выступают за сборную России и занимают первые места на чемпионатах Европы и мира. Очень надеюсь, что они и на Олимпиаде займут главные места на пьедестале.

— Неужели вы никогда не говорили: «Не хочу на тренировку!»?

— Конечно, были такие моменты, когда маме приходилось загонять меня в зал. Первый раз я прогуляла тренировку лет в 10, но мама быстро пресекла эти прогулы, за что я ей очень благодарна. Ребенок в этом возрасте еще не до конца понимает, что ему нужно, и может наделать глупостей. Конечно, мне тоже хотелось есть фастфуд, шоколадки и мороженое, но в целом я была очень дисциплинированным ребенком.

Никаких шатаний с компаниями во дворах и пива за гаражами в моей жизни не было, тут родителям я переживаний не доставляла. Даже на дискотеки ходила только в спортивном лагере, куда уезжала каждое лето на две-три смены.

Актриса Яна Кошкина / Фото: Марина Габдулина

— В апреле вам исполнилось 30 лет, как отпраздновали юбилей?

— Все находились на самоизоляции, так что бурного празднования не получилось. В самом начале объявленного карантина я уехала в родной Санкт-Петербург к папе и там же отпраздновала день рождения, тихо, по-домашнему. Получила много цветов и подарков, отправленных с курьерами, в том числе из Москвы, что было очень приятно. Кстати, мы с моей племянницей Алексой родились в один день. Мне в этом году исполнилось 30 лет, а ей 15 И изначально мы планировали собраться всей семьей и улететь куда-нибудь отдохнуть. Но пандемия спутала все планы.

— А какие жизненные моменты вы вспоминаете с наибольшей теплотой?

— Конечно же, детство, оно было очень счастливым. Когда мы жили с мамой, сестрой. Еще был жив мой любимый дедушка. У нас были мопс Эрлик и кот Тарас. Времена были непростыми, и я росла в малообеспеченной семье. Я не стесняюсь говорить о том, что вечерами, гуляя с собакой, мы собирали бутылки, чтобы утром у меня были деньги на маршрутку доехать до школы и на тренировку. Но все близкие были рядом, и это было самым большим счастьем. Очень хотелось бы на денек вернуться в то время.

— Прочитала прогноз известного экстрасенса, который предсказал вам в следующем году свадьбу. Вы сами мечтаете о свадебном платье и красивом торжестве?

— Могу вам сказать, что точная дата моей свадьбы еще не назначена. О свадебном платье мечтает, наверное, каждая девочка, и я не исключение. Но мне посчастливилось уже несколько раз его примерить, на съемках. Сама я на замужестве никогда не зацикливалась, как будет, так будет, на все воля Господа.

— А миллионом алых роз вас можно покорить? Вы романтик или прагматик?

— Скорее второе. Цветы мне, конечно, дарят, но, если честно, мне их очень жалко. Вянут же.

ДОСЬЕ

Яна Кошкина родилась в Санкт-Петербурге. Актриса, телеведущая, модель. Мастер спорта по художественной гимнастике. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Сыграла множество эпизодических ролей в сериалах. Известность ей принесла роль Снежаны в ситкоме «ЧОП». Журнал MAXIM назвал ее главным символом Первого канала.

Рвется в музыку

Яну часто приглашают сниматься в музыкальных клипах у рэперов Тимати, Егора Крида и других. Но девушка решила на этом не останавливаться и попробовать себя в качестве певицы. Она отправилась на шоу «Голос», выступив в слепых прослушиваниях. Правда, никто из членов жюри ее талант не оценил и не повернулся к Яне. Хотя артистке не привыкать к покорению сложных вершин. Так что все впереди.

Тайный агент

Кошкина часто смеется, что ее считают смазливой и глупой. Признается, что сталкивалась с ситуациями, когда ее пытались выставить откровенной дурочкой и сомневались в ее возможностях. Она называет себя тайным агентом под прикрытием: снаружи обольстительная красотка, а в голове ого-го сколько всего. Ведь на самом деле девушка очень любит читать.

Дебют в проруби

В этом году актриса решила попробовать себя не в новом кино, а в проруби, поучаствовав в крещении. Но и тут артистка не удержалась и окунулась в откровенном наряде. У поклонников были очень смешанные чувства.

Конкурентка Семенович

Кошкину часто сравнивают с певицей Анной Семенович, которая обладает пышной грудью и не стесняется ее подчеркивать. У Яны с этим проблем тоже нет. Ее отличная фигура и шикарная грудь всегда в поле зрения. Поэтому постоянно вызывает споры, насколько она натуральна и есть ли импланты. Яна упорно отнекивается — все свое, натуральное. К тому же в обычной жизни она не носит декольте.

Самоед и критик

Яна не любит смотреть фильмы со своим участием. Она сразу видит недостатки или пытается их найти. Такое самокопание до добра не доводит, считает актриса.

Любовница чиновников

Очень часто Кошкину можно лицезреть в образе содержанки: хороша собой, любит деньги и богатых мужчин. Леля из сериала «Домашний арест» очень впечатлила зрителей и ракурсами, и манерами поведения. Многие зрители считают, что девушка такая и в жизни. Яна подчеркивает: времени на личную жизнь у нее мало, а мужчина ради денег ей совершенно не нужен.

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