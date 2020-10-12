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«Было только двое мужчин»: Королева объяснила, почему завидует Собчак
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Было только двое мужчин»: Королева объяснила, почему завидует Собчак

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Наташа Королева объяснила, почему завидует журналистке Ксении Собчак. Об этом она заявила ей в интервью.

— Я тебе завидую. Смотрю на тебя и думаю: молодец девка, ни в чем себе в жизни не отказывает. Нравится — делает так. Нравится — она с этим чуваком, не нравится — следующий, — эмоционально заявила Королева.

Собчак предположила, что у артистки другой склад характера, ей не хочется так жить.

— Я понимаю, что я другая. Я очень рада, что в моей жизни было только двое мужчин. Хотя я не удивлюсь, если какой-нибудь очередной канал найдет за деньги человека, который придет и начнет расписывать интимную связь со мной. И главное — ему все поверят, — отметила Королева в интервью на YouTube.

По ее мнению, морального права на измену, после того как ее муж Сергей Глушко признался в связи с другой женщиной, у нее не появилось.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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