«Я получила бумеранг»: Королева призналась, что увела Николаева из семьи

Наташа Королева отметила, что к ней прилетел бумеранг / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

В программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» показали видео, в котором певица Наташа Королева признается, что увела своего первого мужа Игоря Николаева из семьи. Она отмечает, что позже к ней прилетел бумеранг: артистка испытала те же чувства, что и бывшая супруга музыканта во время его предательства.

— Да, безусловно, я раскаиваюсь, что разрушила семью. Это было в моем первом браке. Я стала единицей, которая сделала плохо другой женщине. Ее переживания, страдания начали проявляться в моей жизни. Данный опыт у меня был, я его прошла, получила бумеранг. По сути, я оказалась в такой же ситуации, как и первая супруга моего бывшего мужа, — рассказала артистка.

Королева добавила, что испытала на себе, как это больно.

Также в телешоу блогер Рустам Солнцев напомнил, что сама Алла Пугачева на давнем бенефисе Игоря Николаева намекала на то, что Наташа Королева разрушила семью композитора.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Напомним, что Наташа Королева девять лет была супругой композитора Игоря Николаева. В 2001 году они расстались на год, не оформив развод. Певица тяжело переживала случившееся и однажды пошла в стриптиз-клуб с подругой, где и увидела Глушко. Танцор впечатлил артистку, и она пригласила его в свое шоу. Закончилось же их сотрудничество ответным приглашением стриптизера к нему в гости. В итоге пара провела вместе ночь и Королева забеременела. В 2002 году у артистов родился сын Архип, а год спустя они сыграли свадьбу.

Читайте также: «Есть доказательства»: «любовница» Тарзана обратилась к Собчак после его интервью об измене