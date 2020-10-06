«Есть доказательства»: «любовница» Тарзана обратилась к Собчак после его интервью об измене

Фото: instagram.com/anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко, которая стала популярной после скандала с Сергеем Глушко, известным как Тарзан, опубликовала видеозаявление в личном блоге в адрес телеведущей Ксении Собчак. Девушка заявила, что муж Наташи Королевой обманул журналистку и предоставил неверную информацию.

В шоу «Осторожно, Собчак!» Королева и Тарзан подробно рассказали о своей позиции в данной ситуации. Муж певицы опроверг информацию о том, что имел длительные любовные отношения с Шульженко.

Однако девушка сказала, что его слова являются ложью. Она уточнила, что у них с Тарзаном был роман полтора года. К Глушко Шульженко чувствовала и продолжает испытывать любовь, от его слов ей сейчас больно.

— Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались? — задалась вопросом девушка.

Она также предположила, что не только с ней у Глушко в то время был роман, передает Teleprogramma.

— Прошу не верить им, потому что у меня есть доказательства моей правоты! — заключила Шульженко.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.

Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

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