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«Шикарные мальчишки»: Климова опубликовала фото с сыновьями от Петренко
Фото: instagram.com/klimovagram

«Шикарные мальчишки»: Климова опубликовала фото с сыновьями от Петренко

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Екатерина Климова поделилась с поклонниками фотографией с двумя сыновьями от ее второго мужа Игоря Петренко. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезда предстала в домашнем образе без укладки и макияжа. Мальчики Корней и Матвей также одеты комфортно. Актриса вместе с детьми смотрела бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

— Только победа, — подписала пост актриса.

Подписчики оценили фото Климовой и ее сыновей и оставили комментарии.

«Шикарные мальчишки!»; «Красавцы и красавица!»; «Истинная красота, без накаченного и наращенного, гордость России»; «Детки просто чудо!» — отметили фолловеры.

Напомним, в 2003 году Климова закрутила роман с актером Игорем Петренко. В декабре 2004-го они сыграли свадьбу и были вместе почти десять лет, однако в июле 2014 года звезды развелись. За время совместной жизни у пары родилось двое сыновей — Матвей и Корней.

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Актриса Екатерина Климовасынфото
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