«Снегурочка»: Екатерина Климова восхитила поклонников снимком в меховой шапке

Фото: instagram.com/klimovagram

Известная актриса Екатерина Климова порадовала поклонников новым снимком. Фотографией звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

На фото 42-летняя актриса широко улыбается, она одета в теплый свитер и меховую шапку.

— С первым снегом, — написала Климова в публикации.

Поклонники звезды поспешили оставить под фото восторженные комментарии.

«Снегурочка»; «Какая же вы красавица»; «Такая гармоничная и естественная красота»; «Какая вы уютная на этой фотографии», — написали фанаты Климовой.

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