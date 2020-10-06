Екатерина Климова вошла в список самых сексуальных женщин России

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова заняла 33 место в ТОП-100 самых сексуальных женщина по версии журнала MAXIM. Авторы рейтинга по достоинству оценили ее внешность.

В издании отметили, что у артистки четверо детей, тем не менее она сама выглядит, как школьница.

— В чем секрет вечной красоты, актриса не говорит, а ведь тем временем ее старшая дочь поступила на журфак МГУ, — пишет издание.

Первое место в рейтинге заняла певица Анна Плетнева, на втором расположилась Ольга Серябкина, третья позиция досталась Насте Каменских.

Читайте также: Актриса Екатерина Климова опубликовала фото в военной форме