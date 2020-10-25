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«Я беременная ушла»: бывшая жена Кузи из «Универа» раскрыла подробности развода
Виталий Гогунский с женой / Фото: youtube.com

«Я беременная ушла»: бывшая жена Кузи из «Универа» раскрыла подробности развода

Юлия Ямпольская

Звезды

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко рассказала, как рассталась с артистом после десяти лет отношений. Этим она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион».

Девушка отметила, что винит в разводе родителей звезды сериала «Универ». По ее словам, Гогунские не приняли Ирину, потому что искали для сына невесту из высшего общества.

— Они хотели более успешную, более образованную, с московской пропиской. Голубых кровей, как они себя называют. Или хотя бы дочку режиссера, — рассказала Маирко.

Она подчеркнула, что актер боялся, что отец выгонит его из квартиры, которую он подарил артисту.

— Я беременная ушла. Меня попросили уйти. Ему важно было одобрение родителей. Ушла любя, — призналась девушка.

Известно, что пара познакомилась на съемочной площадке популярного сериала «Универ» еще десять лет назад, но оформила отношения лишь в 2017 году. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь. Актер окончательно ушел из семьи полтора года назад.

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