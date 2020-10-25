«Я не сидела на жесткой диете»: Настя Ивлеева раскрыла секрет похудения

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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева похудела на 10 килограмм. Она рассказала поклонникам о том, как ей удалось избавиться от лишнего веса.

Ивлеева отметила, что поправилась, когда заболела коронавирусом. Она мало двигалась и ела все подряд. Однако блогер взяла себя в руки и начала худеть.

— Я не сидела ни на какой жесткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода, — делилась телеведущая.

Она также отказалась от употребления алкогольных напитков, а также от ночных приемов пищи.

— Пока мы спим, происходит обмен веществ и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен. Если вы спите четыре часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет кроме того, что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки, — цитирует Ивлееву «Стархит».

По словам блогера, ее способ похудения подходит всем.

— Я взвешивалась как только просыпалась, на голодный желудок. Когда я начала замечать, что вес уходит, меня это смотивировало еще больше, потом я стала уже более разборчива в продуктах. Когда ты видишь, что цифры на весах уменьшаются, хочется еще большего и быстрого результата, — уточнила звезда.

Ранее Настя Ивлеева рассказала поклонникам о семейной жизни с рэпером Элджеем. Быт с известным музыкантом она обсудила с фанатами. По ее словам, фундаментом счастливых отношений с артистом стало абсолютное доверие.

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