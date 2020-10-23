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«Туда не ходи, с тем не общайся»: Ивлеева раскрыла секрет счастливых отношений с Элджеем
Фото: Официальный аккаунт Анастасии Ивлеевой в «Инстаграме»

«Туда не ходи, с тем не общайся»: Ивлеева раскрыла секрет счастливых отношений с Элджеем

Ростислав Зубков

Звезды

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала поклонникам о семейной жизни с рэпером Элджеем. Быт с известным музыкантом она обсудила с фанатами в прямом эфире в Instagram.

По словам Ивлеевой, фундаментом ее счастливых отношений с артистом стало абсолютное доверие.

— Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается, — пояснила она.

При этом из-за загруженности графиков супруги не успевают друг другу наскучить — увидеться им удается нечасто, признается телеведущая.

Звезды поженились в 2019 году. До этого они долгое время скрывали свои отношения.

Читайте также: «Я не любил Настю»: Олег Майами рассказал об отношениях с Ивлеевой

отношенияЭлджейНастя Ивлеева
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