«Сколько должно быть мужей?»: Собчак предсказали развод и новый брак
Ксения Собчак может снова удивить общественность историями о разводе и новом мужчине. В этом уверен организатор свадеб звезд Андрей Фомин.
По его мнению, брак с Богомоловым для Собчак может быть не последним. И, возможно, вскоре телеведущая снова захочет поменять свое семейное положение.
— Это, конечно, невозможно совместить в голове: блондинку в шоколаде, кандидата в президенты и человека, который на реальном катафалке ездит по Москве. Это, скорее, исключение из правил. Фантастическая история жизни. В ней энергия, желание, комбинация. Она может написать книгу «Как прожить с фейерверком» или «Сколько должно быть мужей?», — заявил Фомин в интервью на YouTube-канале.
Он уверен, что вскоре Собчак подарит общественности «еще много захватывающих серий».
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