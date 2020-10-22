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Виторган рассказал о реальной причине развода с Собчак
Фото: Официальный аккаунт Максима Виторгана в Instagram (instagram.com/mvitorgan)

Виторган рассказал о реальной причине развода с Собчак

Оксана Васильева

Звезды

Максим Виторган рассказал о том, почему он развелся с Ксенией Собчак. Как утверждает артист, основной причиной стало то, что они с Ксенией по-разному любят проводить свободное время. Максим считает, что он более замкнутый человек, а Ксения — социальная и больше нуждалась в выходах в свет, пишут «Невские новости».

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом в 2019 году, после чего вышла замуж за Константина Богомолова. Как пишет «Экономика сегодня», недавно Собчак поблагодарила Богомолова за то, что тот раскрывает ее актерский талант. Журналистка опубликовала отрывок из сериала «Хороший человек», режиссером которого стал Богомолов. В комментарии к видео Собчак написала, что до работы с мужем у нее было 59 неудачных попыток засветиться в кинематографе.

Ранее Ксения Собак оценила итоги фестиваля «Кинотавр». Ведущая считает, что награды распределились справедливо, пишет «Царьград», — главный приз получила картина «Пугало», чему и порадовалась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

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