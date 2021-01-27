Роспотребнадзор не обнаружил в России новые штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии

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Специалисты не обнаружили в России новые штаммы COVID-19 из Великобритании и ЮАР. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, Роспотребнадзор отслеживает распространение штаммов в России.

— Пока «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса в России не обнаружены, — заявил Горелов.

В ЮАР новый штамм 501.V2, или B.1.351, впервые был обнаружен в октябре 2020 года. По предварительным данным, он быстрее распространяется от человека к человеку, как и новый штамм в Великобритании. Европейский центр контроля и профилактики заболеваний ECDC утверждает, что новая форма COVID-19 является в ЮАР доминирующей. Как штамм влияет на тяжесть болезни, пока не известно.

Ранее новую форму коронавируса также выявили японские ученые у пациентов из Бразилии. В данным момент Национальный институт инфекционных болезней пытается оценить «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», сообщает РИА Новости.

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