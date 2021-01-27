Эпидемиолог рассказал, когда будет заметный спад заболеваемости COVID-19

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Значительное снижение заболеваемости коронавирусом в России должно начаться в марте. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в стране закончилась и сменилась фазой стабилизации.

— Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости, — пояснил эпидемиолог.

Горелов добавил, что к летним показателям заболеваемости Россия вернется к концу весны — в мае. Вирус полностью не исчезнет, но статистика по числу заболевших коронавирусом значительно улучшится, передает РИА Новости.

Ранее врач назвал три способа восстановления для перенесших COVID-19. Он отметил, что серьезных и доказанных исследований о восстановлении с помощью витаминов и медикаментов пока нет.

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