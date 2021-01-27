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Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников

Юлия Курганова

Здоровье

Стабилизация ситуации с COVID-19 в России точно наступила, снижение числа новых случаев коронавируса произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически две недели были на изоляции. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Во вторник, 26 января, сообщалось, что в России суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые с 3 ноября составил менее 19 тысяч — 18 241. В понедельник, 25 января, было зафиксировано 19 290 новых случаев.

— Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники, — сказал эпидемиолог.

Он пояснил, что в течение двух недель социальная активность людей была снижена, они реже пользовались общественным транспортом, фактически находились на изоляции инкубационный период COVID-19, поэтому цепочки передачи вируса разорвались, передает РИА Новости.

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