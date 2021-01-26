Ученые доказали эффективность нового препарата в борьбе с COVID-19

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Ученые доказали эффективность испанского препарата «Плитидепсин» в борьбе с COVID-19. Об этом пишет научный журнал Science.

Испанская компания PharmaMar провела доклинические исследования «Плитидепсина». Эксперименты, проводимые на мышах, показали, что при использовании медицинского средства в легких животных снижаются темпы распространения коронавируса. Исследования препарата «в пробирке» также показали положительные результаты.

В настоящее время специалисты планируют провести более масштабное изучение «Плитидепсина» для подтверждения его эффективности относительно коронавируса.

Изначально лекарство разрабатывалось для борьбы со злокачественными опухолями и было одобрено в Австралии для лечения миеломной болезни. Новыми исследованиями занимаются лаборатории медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института Пастера в Париже, сообщает PharmaMar.

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