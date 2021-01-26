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Названо вещество, понижающее риск смерти при коронавирусе
Фото: pixabay.com

Названо вещество, понижающее риск смерти при коронавирусе

Анастасия Колоскова

Общество

Высокое содержание в организме жирных кислот омега-3 существенно понижает риск смерти от COVID-19. К такому выводу пришли американские ученые из калифорнийского Института жирных кислот в результате исследования.

Несмотря на то, что ученые и ранее выдвигали предположения о благотворном влиянии жирных кислот омега-3 на пациентов с коронавирусом, это исследование стало их первым прямым доказательством.

Ученые проанализировали индекс омеги-3 у 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, 14 из которых скончались. Выяснилось, что 13 смертей пришлись на группу с минимальным уровнем омеги-3 — менее 5,7 процента.

Согласно анализу, вероятность летального исхода при заболевании COVID-19 в четыре раза выше была у группы людей с низким уровнем омеги-3, по сравнению с теми, у которых этот показатель был повышен.

Так, содержащиеся в рыбьем жире длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, такие как EPA и DHA, отличаются существенной биологической активностью и противовоспалительным действием. Они способны ослабить чрезмерную воспалительную реакцию, цитокиновый шторм. Он считается главой причиной смерти при коронавирусе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

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