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Врач рассказал, как вернуться к спорту после коронавируса без вреда для здоровья
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал, как вернуться к спорту после коронавируса без вреда для здоровья

Рафаэль Залян

Здоровье

Для того чтобы возобновить спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции, организму нужно дать время на восстановление. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Илья Кукин.

По его словам, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам в спортивном зале или в домашних условиях, необходимо подготовить свой организм к таким испытаниям.

— Поначалу вам будет не хватать выносливости из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе мышечные. Именно поэтому, когда вы выходите на прежнюю мощность, организм не может дать необходимой силы из-за дефицита энергии. Поэтому мы должны организм «откатить» к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был, — отметил Кукин.

Для этого, по словам медика, понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни.

Медик также призвал не утруждать свой организм сразу и выходить на пик физической активности постепенно. Кроме того, специалист подчеркнул, что перед возвращением к физическим нагрузкам необходима предварительная консультация с врачом.

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