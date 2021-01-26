«Крайне опасно и недопустимо»: врач объяснил, почему переболевшим COVID-19 не стоит спешить со спортом

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Интенсивные спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции могут вызвать повторное заболевание либо привести к тяжелым постковидным состояниям. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-иммунолог Илья Кукин.

По словам медика, одна из главных ошибок многих любителей спорта, перенесших COVID-19, заключается в том, что они после выздоровления перегружают свой организм в попытках вернуть показатели, которые были до болезни.

— Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок, — отметил Кукин.

По словам медика, во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при интенсивных физических нагрузках организму банально может не хватать запасов энергии:

— Вторая проблема заключается в разрешении воспаления — есть такой термин. Это означает, что, если у вас исчезли все симптомы ОРВИ, это вовсе не значит, что ваш организм полностью восстановился. Дело в том, что в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения.

Эксперт отметил, что даже в здоровом состоянии человек является носителем определенного количества бактерий и вирусов. Просто из-за активной работы иммунной системы мы их присутствия не ощущаем.

— Датчане провели эксперимент и выяснили, что на слизистой носа абсолютно здорового человека без каких-либо симптомов всегда находится несколько сотен бактерий и вирусов. То есть наша иммунная система в спокойном, штатном режиме всегда их нейтрализует, и они не доставляют нам проблем. Но тут другая ситуация: когда человек переболел COVID-19, весь иммунитет, условно говоря, побежал спасать организм от него, и те бактерии, которые с нами живут каждый день, почувствовали свободу. Естественно, они, как и любые живые организмы, начали захватывать больше пространства, — уточнил специалист.

Вирусолог предупредил, что вернуться к полноценным тренировкам в спортивном зале или в домашних условиях можно лишь в том случае, если дать возможность организму восстановиться:

— Вам будет не хватать выносливости в первое время из-за биохимических процессов, которые происходили в организме, когда разрушались клетки, в том числе мышечные. Именно поэтому, когда ты выходишь на прежнюю мощность, организм не может тебе дать необходимую силу из-за дефицита энергии. Поэтому мы должны «откатить» организм к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был. Для этого понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни, — заметил Кукин.

Медик призвал не нагружать свой организм сразу и выходить на пик физической активности постепенно. Кроме того, перед тем как начинать физические упражнения, он порекомендовал проконсультироваться с врачами.

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