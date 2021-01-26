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Врач рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки погоды
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Врач рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки погоды

Ксения Монахова

Здоровье

Метеочувствительность не выдумка, заявила профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова.

Она отметила, что из-за резких погодных перемен достаточное количество людей обращается к специалистам с жалобами на давление, мигрень и боль в суставах.

— Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм — это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан, — подчеркнула Кореннова.

По ее словам, сосуды подстраиваются под «температурные качели». Так, из-за изменения атмосферного давления меняется давление в брюшной полости и внутри черепной коробки, из-за чего возникают болевые ощущения.

Врач отмечает, что чаще всего на погодные колебания реагируют люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца, а также астеники и гипертоники. По словам специалиста, во время непогоды пациенты с подозрением на инфаркт или инсульт часто вызывают скорую помощь.

Кореннова порекомендовала зависимым от погоды людям регулярно заниматься спортом, закаливаться и пользоваться контрастным душем. Таким образом можно повысить выносливость сосудов. Вместо спорта можно устраивать себе получасовые прогулки, сообщает «Российская газета».

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