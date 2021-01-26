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Медики назвали простой способ побороть диабет второго типа
Фото: pixabay.com

Медики назвали простой способ побороть диабет второго типа

Ксения Монахова

Здоровье

Люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты в течение двенадцати недель, почти на треть увеличивают шансы на ремиссию диабета второго типа. Об этом сообщает портал Diabetes.co.uk со ссылкой на исследование Техасского университета A&M в США.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1357 человек. Большинство из них в возрасте от 47 до 67 лет имели лишний вес или ожирение. Исследуемые на протяжении 12 недель соблюдали низкоуглеводную диету. Спустя полгода специалисты снова проверили состояние здоровья участников эксперимента.

В рамках диеты пациенты исключили из рациона крахмалистые углеводы, содержащиеся в макаронах и картофеле. В результате ученые пришли к выводу, что участники имеют большие шансы перевести диабет второго типа в ремиссию через полгода по сравнению с приверженцами других диет.

Авторы исследования уточнили, что в перспективе им еще предстоит провести ряд необходимых исследований по подсчету калорий, чтобы убедиться в позитивном влиянии низкоуглеводных диет на потерю веса и ремиссию диабета.

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