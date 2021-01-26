Эндокринолог рассказала, какие симптомы могут привести к диабету

Фото: pixabay.com

Превышенный уровень сахара в крови может привести к диабету второго типа. Эндокринолог Эфтимия Карра рассказала, на какие еще факторы стоит обратить внимание.

По ее словам, диабет второго типа очень опасен. Эта болезнь дает осложнения на глаза и сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, могут развиться болезни ротовой полости, повреждение нервов и поражение ног.

Так, наличие повышенного уровня сахара в крови человека может указывать обезвоживание и постоянное желание пить, сухость во рту и слабость. Также к симптомам диабета второго типа относят тошноту и рвоту, дыхание с неким фруктовым запахом, болезненные ощущения в животе, отдышку и потерю сознания. Если имеется хоть один выраженный признак, стоит немедленно пройти обследование у специалистов.

Повлиять на развитие диабета второго типа может недостаток хрома в организме. Нехватка других элементов в крови также влияет на работоспособность человека, сообщает федеральное агентство новостей.

Читайте также: Ученые перечислили ранние признаки болезни Альцгеймера