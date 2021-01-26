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Врач назвал три способа восстановления для перенесших COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач назвал три способа восстановления для перенесших COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что есть три основных способа восстановить физическое и умственное состояние. По его словам, серьезных и доказанных исследований о восстановлении с помощью витаминов и медикаментов пока нет.

— Но три очевидных рекомендации есть: для восстановления нервной системы нужны физические нагрузки. Каждый день, что вы пролежали, ухудшает ваше состояние и влечет за собой расстройство психики и памяти. Нужна не просто физическая активность, а такая активность, при которой человек должен ориентироваться в пространстве, — пояснил врач.

Важно, чтобы человек двигался по неровной дороге, чтобы включились механизмы ориентации, чтобы работал вестибулярный аппарат.

— Третье. Если у человека есть проблемы с памятью и здравым смыслом, надо тренировать мышление. Придумывайте себе задачи, пусть даже самые простые. Напишите 50 слов на букву «а», повторяйте языки, учите стихи. Не ставьте на себе жирные крестики. Человеку после коронавирусу очень тяжело решить свои проблемы в одиночку, протяните друг другу руку помощи, — заявил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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