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«Здоровья нет»: доктор Комаровский назвал три проявления постковидного синдрома
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

«Здоровья нет»: доктор Комаровский назвал три проявления постковидного синдрома

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему перенесшие COVID-19 люди чувствуют себя плохо, несмотря на то, что вылечились и в их организме вирус больше не размножается.

— Возникает такой медицинский термин, как «постковид», или «длинный ковид». То есть даже после того, как человек не заразен, здоровья нет. Потому что за то время, пока вирус размножался в организме, произошли сильные изменения со стороны внутренних органов. Вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, — отметил Комаровский.

Он назвал три группы проявления постковида.

— Первая — понятные симптомы со стороны дыхания. Была дыхательная недостаточность, воспалительный процесс в легких, человек это продолжает чувствовать. Одышка, кашель и так далее. Вторая группа — общая слабость, когда ни на что не хватает сил. Это возможная причина социальных конфликтов, проблем в семье — этих людей никто не понимает. Третья группа — симптомы, иллюстрирующие поражение нервной системы. Бессонница, психические расстройства, извращение обоняния, нарушение памяти и так далее, — пояснил врач.

По его словам, ошибочно считать коронавирус инфекцией, которая поражает только органы дыхания, — она поражает сосуды и нервную систему. Эти системы могут восстанавливаться месяцами.

Врач заявил, что к тем, кто тяжело перенес коронавирус, близкие должны быть очень внимательны.

— Вы должны быть рядом и помочь. Первое — поддержание оптимальной температуры и влажности в квартире. Второе — дыхательная гимнастика в чистой прохладной комнате. Не исключайте физические и аэробные нагрузки, даже если человек испытывает большую слабость. Это хорошо не только для мышц, но и для нервной системы, — подчеркнул Комаровский.

Видео опубликовано на YouTube.

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