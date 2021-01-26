Малышева объяснила, кому лучше повременить с вакциной от COVID-19

Фото: youtube.com / А поговорить?

Российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции, а кто может с ней повременить.

— Пока вакцинировать беременных женщин нельзя, но им нужен кокон вакцинированных вокруг: родители, муж, братья, сестры, все те, кто близко контактирует с беременной. До 18 лет вакцинация не проводится. Мы считаем, что это оправдано: дети от 0 до 17 лет очень редко заболевают. Надо отметить, что способность заражать взрослых до 18 лет тоже нижайшая, — заявила Малышева.

Вирусологи обсуждают запуск дополнительного исследования, чтобы испытать вакцину на детях и подростках, чтобы вакцина получила новый статус.

По словам Малышевой, вакцинацию от коронавируса хорошо перенесли режиссер Светлана Дружинина, телеведущий Леонид Якубович, певец Александр Буйнов. Никто из них не температурил. Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Малышева назвала людей с большим риском смерти без вакцины от COVID-19.

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