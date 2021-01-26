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Малышева назвала людей с большим риском смерти без вакцины от COVID-19
Елена Малышева озвучила факторы, наличие которых говорит о необходимости прививки от COVID-19 / Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Малышева назвала людей с большим риском смерти без вакцины от COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала людей, которые входят в группы риска, поэтому им обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса, иначе они могут умереть.

— Им надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у них в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации, — заявила доктор в эфире Первого канала на программе «Жить здорово!».

Малышева перечислила факторы, наличие которых у человека говорит о необходимости прививки от коронавируса. Среди них — возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкология (не в острой фазе) и сердечно-сосудистые заболевания.

Присутствовавший в студии вирусолог Владимир Гущин отметил, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.

Ранее сообщалось, что большинство жителей уже к лету получат вакцину. По словам инфекциониста, стоит ожидать дальнейшего прироста желающих вакцинироваться.

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