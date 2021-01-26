Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от COVID-19

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Предельный возраст для вакцинации от COVID-19 составляет 80-85 лет. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

— Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна, — сказала она.

Ученый отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью.

Она добавила, что большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, и было показано, что она работает, но чем старше человек, тем хуже работает его иммунитет, передает издание «Лента.ру».

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