Большинство жителей уже к лету получат вакцину

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В понедельник, 25 января,доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев подвел предварительные итоги первых семи дней всеобщей прививочной кампании от коронавируса.

По словам специалиста, большую часть вакцинированных составляют жители старшего поколения.

— Желающие всегда есть. Ведь люди понимают, что чем дольше будет длиться эпидемия, тем больше будет ограничений, как, например, в Европе, — рассказал Николай Малышев. Он отметил, что прививка не отменяет необходимости ношения маски и соблюдения других рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

По словам инфекциониста, стоит ожидать дальнейшего прироста желающих вакцинироваться.

— Есть такие граждане, которые примут решение только после того, как понаблюдают за теми, кто уже получил вакцину, — уточнил Николай Малышев. — По хорошим прогнозам, к началу второй половины 2021 года, возможно, к концу лета, получится собрать необходимые 60–70 процентов вакцинированных.

По словам врача-инфекциониста, есть категории людей, которым перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

— Это, например, пациенты со сложными заболеваниями: онкологией и болезнью крови. А те, кто переболел COVID-19, но все равно хочет сделать прививку, смогут записаться на вакцинацию через шесть-девять месяцев, — отметил Николай Малышев.

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