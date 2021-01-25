Эксперты объяснили, почему прививку от COVID-19 можно сделать только внутри своей страны

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Прививку от COVID-19 на данный момент можно сделать только внутри своей страны, несмотря на то что существует несколько вакцин. Подробно об этом президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов рассказал NEWS.ru.

— К примеру, в странах Евросоюза используют вакцину BNT162b2, над которой работали в компаниях BioNTech и Pfizer. При этом масштабная вакцинация там еще не запущена из-за нехватки доз. Планируется, что она там начнется в апреле текущего года. На данный момент в странах Евросоюза прививают медиков и подопечных домов престарелых, — пояснил эксперт.

Он также предположил, что после получения достаточного количества вакцин сделать прививку от коронавирусной инфекции в Европе смогут и россияне.

В свою очередь медицинский юрист Иван Печерей отметил, что каждая страна планирует проводить вакцинацию сначала для своих граждан. Поэтому в ближайшее время частное вакцинирование, в том числе и иностранных туристов, будет запрещено даже на платной основе.

При этом эксперты предполагают, что, возможно, в будущем желающие россияне смогут сделать платную прививку от коронавируса в другой стране. Однако в этом случае все риски от вакцинации человек берет на себя.

Иван Печерей также добавил, что если у жителей России появится возможность на платной основе сделать прививку за границей, то общий ряд «требований» останется неизменным: у него должны отсутствовать противопоказания, которые прописаны в инструкции к вакцине.

Напомним, что в России масштабная вакцинация от COVID-19 началась с 18 января. На сегодняшний день прививку бесплатно может сделать любой желающий гражданин нашей страны.

Читайте также: Инфекционист назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России