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Инфекционист назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инфекционист назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Для того, чтобы снять большую часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, необходимо провакцинировать около 60-70 процентов населения. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в понедельник, 25 января.

По его словам, достичь таких результатов с вакцинацией можно будет к началу второй половины 2021 года или к концу лета.

— Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70 процентов вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята, — цитирует врача РИА Новости.

Николай Малышев добавил, что вакцинация от COVID-19 не отменяет ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Следовать этим правилам необходимо, пока не наберется достаточное число людей с иммунитетом, добавил инфекционист.

Ранее медик рассказал, с чем связан небольшой уровень антител у тяжело перенесших коронавирус.

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