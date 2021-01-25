Студенты-медики рассказали о том, что страшнее всего при лечение больных с ковид

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В День студента «ВМ» рассказывает о будущих медиках, которые уже во время учебы решили отправиться в «красную зону» — помогать лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Студент шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Кирилл Королев работает в терапевтическом отделении COVID-центра ГКБ № 67 — резервном госпитале в Крылатском.

С апреля работал в COVID-центре ГКБ № 67 в должности дезинфектора. В июле получил сертификат по сестринскому делу и начал работать в должности медбрата в «красной зоне» COVID-центра. Успешно совмещает работу с учебой, в период пандемии сдал экзамены и зачеты. Отмечает, что многие студенты его факультета, как и он, работают в COVID-центрах Москвы.

— В «красную зону» было не страшно идти, скорее, наоборот: видя происходящее, очень хотелось не сидеть без дела дома, а помогать, — говорит он. — В первые смены работа началась без раскачки. Приходилось все схватывать буквально на лету: изучать структуру медицинского центра, порядок работы отделения, технику надевания средств индивидуальной защиты, нужно было понимать, что делать, куда идти, к кому обращаться.

Когда дело дошло до медицинской работы, стало попроще — знания очень помогли.

Через три смены Кирилл уже полностью освоился, и работа пошла более спокойно, появилась уверенность в действиях.

— Работа в крупном медицинском центре — огромная практика, — продолжает он. — У меня очень сильно «прокачались» фармацевтические знания: названия лекарственных препаратов, их специфика, назначение.

Конечно, колоссальный опыт я получил в работе с пациентами — выполнение инъекций, установка катетеров. Наблюдая за врачами, я научился действовать в различных экстренных ситуациях.

Врачи, которые работают с молодыми людьми, знают, что совсем скоро они станут их коллегами, и относятся к студентам очень внимательно, объясняют подробно все свои решения и действия, всегда отвечают на вопросы.

Кроме того, часто пациенты с COVID-19 имеют массу сопутствующих заболеваний, требующих комплексного лечения. Это патологии сердечно-сосудистой системы, диабет. Бывают пациенты, нуждающиеся в хирургической помощи. С ними работают врачи профильных направлений, которые всегда открыты для общения, рады поделиться своим опытом. Такое разнообразие дает широкое представление о многих сферах медицины.

Студент четвертого курса стоматологического факультета РУДН Андрей Боярин работает в резервном госпитале в Крылатском с открытия в должности медбрата приемного отделения.

На равных со специалистами среднего медперсонала выполняет весь функционал медбрата на всем протяжении процесса приема пациента — от поступления в госпиталь до размещения в отделении. Андрей принадлежит к медицинской династии врачей. Его отец сейчас также работает в «красной зоне» COVID-центра. Родители к решению Андрея отнеслись с пониманием. Студент отмечает, что, видя пример близких, не мог оставаться в стороне. Он поступил на работу, чтобы помогать врачам.

— Перед входом в «красную зону» мы прошли подробный инструктаж эпидемиологов, отработали технику надевания и снимания средств индивидуальной защиты, выучили правила безопасности при нахождении в «красной зоне». Я был уверен, что точное соблюдение этих правил защищает от вируса, — рассказывает он. — С первых дней работы я был направлен в приемное отделение в качестве медицинского брата. До начала работы в госпитале я проходил практику в медицинских стационарах и поликлиниках, поэтому работа с пациентами для меня не стала чем-то новым.

Госпиталь на ледовой арене «Крылатское» по оснащенности не уступает полноценному медицинскому центру. Благодаря новейшим технологиям, все происходит очень быстро. В приемном отделении пациент проводит не более десяти минут.

— Здесь мы работаем с электронными историями болезни пациентов — это очень удобно для медперсонала. При поступлении каждый пациент получает браслет с QR-кодом, с помощью которого врач моментально получает доступ к его медицинским данным, — продолжает он. — Например, ЭКГ делается с помощью специального пояса, который накладывается на пациента за секунду. Работать с такими гаджетами очень интересно!

Врачи всегда помогают, подсказывают. Наблюдая за их работой, молодой человек учится оценивать тяжесть состояния поступающих пациентов, действовать в сложных ситуациях.

— Еще один навык, который я приобрел здесь, — общение с пациентами. Мы понимаем, что COVID-19 — это не только физическое, но и психологическое испытание для человека, поэтому стараемся быть максимально внимательными к нашим пациентам, поддерживать их эмоционально, — говорит Андрей Боярин.

Пятикурсница Сеченовского университета клинического института детского здоровья Анна Белецкая уже является медицинской сестрой шестого терапевтического отделения в резервном госпитале в Сокольниках.

— Никакого страха перед «красной зоной» я не испытывала. Скорее, наоборот, считала минуты перед тем, как у меня появится возможность надеть костюм и отправиться к своим первым пациентам, — отмечает девушка. — С первых же дней я с полной отдачей погрузилась в работу. Трудно было сразу понять, что к чему, но я быстро освоилась. Три раза в день производила измерение физиологических показателей пациентов, работала с листами назначений, старалась найти индивидуальный подход к каждому больному и многое другое.

Опытные медсестры и врачи охотно помогали Анне в освоении новых практических навыков.

— Первая сборка системы и первое внутривенное вливание лекарственного средства. Первые измерения глюкозы крови и инъекции инсулина. Много чего было впервые в жизни, даже первая клизма, — перечисляет она. Знания, которые дал ей Сеченовский университет, помогают не только с практической точки зрения, но и с теоретической. Пациенты часто интересуются своим здоровьем у медсестер, которые ближе и чаще у их постели.

— Я рада, что могу объяснить больным результаты их анализов, механизм действия лекарственных средств, а самое главное, процессы, которые происходят в их организме, — продолжает она. — Такая работа учит не только сталкиваться с трудностями, но и быстро реагировать на происходящее. Быстро принимать решение о спасении жизни больного. Опытные врачи показали на своем примере, сколько нужно сил и времени отдать на выздоровление пациента. Научили общаться с больными грамотно, учитывая все аспекты медицинской этики.

Анна Серова работает в резервном госпитале в Сокольниках медсестрой приемного отделения. В ее функционал входят: первичный осмотр (давление, ЧСС, ЧДД, сатурация, измерение температуры), внутривенное взятие крови и мазка на ПЦР.

— В «красную зону» идти было не страшно. Я понимала, что искренне этого хочу, что мне просто необходимо быть тут «здесь и сейчас», необходимо быть рядом с врачами, которые, так же как и я, не побоялись и пошли помогать людям справиться с COVID-19, — признается она. — Первые дни на работе, не скрою, были тяжелыми. Новое место, новые обязанности, новый коллектив. Я очень переживала, что не справлюсь. Но с первых минут в отделении заведующая отделением, старшая медицинская сестра, коллеги развеяли мои страхи. Благодаря им и их поддержке я быстро влилась в работу, мне уже были нипочем никакие трудности.

Добавляет, что в приемном отделении резервного госпиталя «Сокольники» в первую очередь благодаря ежедневной дневной практике усовершенствовалась в области сестринского дела (взятие крови из вены, забора биоматериала). Совместно с врачами участвовала в сборе анамнеза, жалоб, оценивала клиническое состояние, используя методы обследования, такие как измерение артериального давления, пульса, сатурации, инструментальных методов (снятие ЭКГ). Научилась разбираться в конкретной организации оказания помощи приемного отделения.

— Думаю, что мне это обязательно пригодится в будущем, уже в моей врачебной практике, — говорит Анна. — Считаю, что такая работа, безусловно, учит справляться с трудностями. Не в одиночку, а всем вместе. Мне безмерно повезло, что я работаю именно здесь. Ведь коллектив, в который я попала, оказался безумно сплоченным. Это касается не только медсестер, но и врачей. Восхищает слаженность работы и взаимопонимание среди сотрудников приемного отделения. Мы как-будто знаем друг друга уже много лет и можем общаться на различные темы, начиная с историй со студенческих лет, заканчивая интереснейшими случаями из врачебной практики. Они рассказывают все как есть на самом деле, как строится работа врача в реальной жизни. Через эти беседы можно многое для себя понять, что-то перенять, что-то узнать новое. Чем не полезный опыт?

Третьекурсник педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Шахназар Шахназаров в настоящее время — младший медбрат терапевтического отделения госпиталя ГКБ 24 на ВДНХ.

— Когда устраивался работать в госпиталь ГКБ 24 на ВДНХ, то не мог представить себе масштаб этого учреждения. Площадь нашего ковидного стационара 53 тысячи квадратных метров, — признается он. — В целом хочу сказать, что работать не так сложно. Хотя бывают очень трудные смены. И очень сложные пациенты. Но я получил здесь бесценный опыт прежде всего общения с людьми. Здесь гораздо лучше, чем в институте. На практике освоил наши стандартные навыки: сделать укол, произвести забор крови, безболезненно поставить катетер.

В будущем Шахназар планирует работать по специальности. Профессия врача ему нравится. В общем, свою жизнь он хочет связать с московским здравоохранением.

— Мне очень нравится несколько больниц, находящихся в Москве, куда я попробую устроиться после окончания вуза, — добавляет он. — Своих наставников я оцениваю максимально положительно. Врачи здесь самые лучшие — грамотные специалисты, которые полностью отдают себя пациентам. Мы многому у них научились. Мне будет очень жалко расставаться с нашей командой — командой госпиталя на ВДНХ. Но надеюсь на то, что мы обязательно будем продолжать наше общение и после пандемии.

Студентка шестого курса лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Виолетта Рябова в настоящее время — медицинская сестра терапевтического отделения госпиталя ГКБ 24 на ВДНХ.

— В госпитале работать достаточно трудно. Но страха перед «красной зоной» у меня не было, — говорит девушка. — Трудность заключается в том, что мы работаем в специальной одежде: защитных костюмах, масках, очках и нескольких парах перчаток. Очки могут запотеть, перчатки снижают чувствительность при выполнении медицинских манипуляций. Но, проработав несколько суток, начинаешь привыкать и со всем справляешься.

Работа в госпитале ГКБ 24 на ВДНХ для нее ценный и интересный опыт, который она обещает запомнить на всю жизнь.

— В будущем, когда я окончу университет, обязательно стану врачом, — заявляет Виолетта. — Здесь я обзавелась хорошими друзьями и замечательными коллегами. Они всегда выручат, поддержат в трудную минуту. Здесь я получила неоценимый опыт. В госпитале на ВДНХ очень хороший коллектив Городской клинической больницы № 24. Спасибо всем врачам и медсестрам — нашим наставникам — за поддержку, их настрой и те знания, навыки, которые они нам дали.

Анастасия Александровна Сивик — младшая медицинская сестра по уходу за больными ТО № 4 (пятый курс, «Лечебное дело», РНИМУ имени Пирогова) работает в резервном госпитале АТЦ «Москва». Она отмечает, что работа в средствах индивидуальной защиты намного усложняет проведение любой манипуляции, даже самой простой.

— Прошло несколько смен, прежде чем я привыкла и начала чувствовать себя более или менее комфортно в нем, — говорит она о работе в «красной зоне». — В первые дни работы столкнулись с большим количеством пациентов. Каждый из них требует внимания, ухода.

Большую роль играет психологический фактор: кому-то вполне комфортно находиться в госпитале, а кто-то испытывает некоторую тревогу, страх перед болезнью. Именно такие пациенты нуждаются не только в оказании врачебной помощи, но и в поддержке со стороны остального медицинского персонала.

— К большому счастью, в университете меня научили всем необходимым навыкам и манипуляциям, поэтому волнения и неуверенности не возникало. Однако в любой профессии важен опыт, и именно здесь я получила его сполна, — продолжает она. — Возможно, в начале работы у меня уходило больше времени на любую манипуляцию, но теперь приобретенные навыки помогают мне быстрее справляться с поставленными целями.

По ее словам, работа в инфекционном отделении учит в первую очередь серьезности, дисциплине и способности к быстрому принятию решений.

— Если человек идет работать сюда, он должен изначально осознать, какая ответственность ложится на его плечи, — подчеркивает девушка. — Здесь здоровье пациента напрямую зависит от работы всего медицинского персонала, задействованного в его лечении. Каждое назначение для него очень важно, требует обязательного выполнения в поставленные сроки. Учитывая то, что сама я почти окончила университет, было легко найти общий язык с врачами — понимали друг друга с полуслова.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными приемное отделение № 3 (МГМСУ им. Евдокимова, пятый курс, «Лечебное дело») Алена Платонова работает в резервном госпитале в АТЦ «Москва».

— О том, что набирают сотрудников в АТЦ «Москва», узнала от руководства с предыдущего места работы, — рассказывает она. — Не раздумывая, обратилась в отдел кадров. Работа в «красной зоне» меня нисколько не напугала, а, наоборот, захотелось быстрее окунуться в эту новую сложную работу. В первые дни работы в госпитале чувствовалась скованность, которая быстро исчезла. В первую же смену обучилась всем обязанностям своей должности.

Так как при этом заболевании пациенты жалуются на такие симптомы, как сильная слабость, упадок сил, которые ранее им были не знакомы. По ее словам, поступающие в приемное отделение имеют встревоженный вид, нервозны.

— Мне, как медицинскому персоналу, первоначально предстоит успокоить пациента, сделать для него максимальный комфорт, — отмечает Алена. — Именно это научило меня искать компромисс в любой ситуации, компетенция в работе должна была быть на высоте. За время работы были экстренные случаи, например, эпилептический приступ у пациентки, в которых приходилось оказывать первую медицинскую помощь с врачами.

В ее обязанности входила различная работа: она описывала и собирала вещи поступающих пациентов. При необходимости выдавала костюм и сланцы, чтобы больной мог комфортно чувствовать себя в отделении. Если было свободное время после выполнения обязанностей, то в процедурном кабинете осваивала базовые навыки медицинской сестры: взятие крови, снятие электрокардиографии, проведение пульсоксиметрии, измерение артериального давления и температуры в присутствии медсестры.

— Важной частью была взаимосвязь с врачами приемного отделения. Была возможность слушать, как врач собирает анамнез у пациента, — продолжает она. — Если оставались вопросы по поводу какого-то осложнения, болезни пациента, всегда можно было расспросить врача и пополнить свои знания в медицине. Очень важно было расположить пациента к себе, чтобы был продуктивный и качественный диалог. Этому всему я научилась у докторов приемного отделения.

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