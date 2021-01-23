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Мобильные пункты вакцинации от COVID оборудуют на строительных объектах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мобильные пункты вакцинации от COVID оборудуют на строительных объектах Москвы

Никита Абрамов

Город

Строителям в столице в течение нескольких недель предоставят возможность добровольной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 23 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Это будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться на место нахождения наших людей, где будут выполнять необходимые мероприятия. Если попросить наших строителей перемещаться самостоятельно, то сорвем рабочий процесс и режим работы на объектах, — цитирует слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Андрей Бочкарев отметил, что вакцинация — единственный путь борьбы с эпидемией. По его словам, вакцинацию строителей планируется организовать в течение двух–трех недель.

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