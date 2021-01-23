Голикова рассказала о планах по вакцинации в РФ в первом квартале 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За первый квартал 2021 года российские медицинские организации получат более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 23 января.

— Мы сейчас, за эту неделю, сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации. Это чуть более 17 миллионов. И мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан, — рассказала Голикова.

Она отметила, что это число включает людей привитых и одной, и двумя вакцинами.

Ранее вице-премьер заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19. Она напомнила о том, что перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие.

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