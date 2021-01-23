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Голикова рассказала о планах по вакцинации в РФ в первом квартале 2021 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голикова рассказала о планах по вакцинации в РФ в первом квартале 2021 года

Анастасия Колоскова

Общество

За первый квартал 2021 года российские медицинские организации получат более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 23 января.

— Мы сейчас, за эту неделю, сформировали предварительный план вакцинации на первый квартал 2021 года, исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации. Это чуть более 17 миллионов. И мы оцениваем, что если все пойдет без сбоев, то мы сможем вовлечь в этот процесс порядка 20 миллионов наших граждан, — рассказала Голикова.

Она отметила, что это число включает людей привитых и одной, и двумя вакцинами.

Ранее вице-премьер заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19. Она напомнила о том, что перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие.

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