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Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова заявила о высокой эффективности российских вакцин от COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Российские вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными и безопасными. Об этом в понедельник, 18 января, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, данные пострегистрационных клинических исследований позволяют говорить о высокой эффективности и безопасности российских вакцин.

Голикова напомнила, что перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие. Вакцинация производится людям, которые не имеют медицинских противопоказаний, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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ВакциныТатьяна ГоликоваРоссия
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