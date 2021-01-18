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Голикова раскрыла подробности вакцинации от COVID-19 в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Голикова раскрыла подробности вакцинации от COVID-19 в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцинация от коронавируса в России будет проводиться бесплатно и добровольной. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 18 января.

— Вакцинация будет производиться бесплатно для граждан на добровольной основе. Обеспечение бесплатной вакцинации будет финансироваться за счет средств федерального бюджета и средств субъектов Российской Федерации, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Помимо этого, Татьяна Голикова рассказала, что до марта 20201 года вакцинировать население планируется преимущественно препаратом «Спутник V».

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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