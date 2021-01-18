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Голикова рассказала о требуемом уровне вакцинации от коронавируса в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голикова рассказала о требуемом уровне вакцинации от коронавируса в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей составляет 68,6 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 18 января.

Она пояснила, что цифра может уточняться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

— Требуемый уровень вакцинации также определен учеными без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет. Это 60 процентов населения России, или 68,6 миллиона человек, — сказала Татьяна Голикова.

Ранее вице-премьер России сообщила, что масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» в России начнется с февраля этого года.

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