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Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» в России начнется с февраля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» в России начнется с февраля

Виктория Родимкина

Здоровье

Масштабное производство вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» начнется с февраля. Об этом рассказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в понедельник, 18 января.

Она отметила, что вакцина «Спутник V» уже имеет масштабное применение, передает РИА Новости.

— «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года, — сказала Татьяна Голикова.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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