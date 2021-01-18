Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России началась масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В декабре сделать прививки от коронавируса могли определенные категории граждан. Приоритет в вакцинации отдавался врачам, учителям и социальным работникам.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что со следующей недели надо переходить к масштабной вакцинации всего населения России от коронавируса. Для этого следует подготовить соответствующую инфраструктуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в РФ стартует кампания по прививкам.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале-марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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