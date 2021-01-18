В ВОЗ сообщили, сколько дней заболевшие коронавирусом остаются заразными

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Большинство инфицированных COVID-19 могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

— Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, — сообщила она в интервью «Российской газете».

ВОЗ рекомендовала 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими коронавирусом людьми, данная позиция основана на продолжительности инкубационного периода. Эксперт организации Мария ван Керкхове рассказала, что у большинства заразившихся COVID-19 симптомы развиваются через пять-шесть дней после инфицирования.

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