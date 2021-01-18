Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В ВОЗ сообщили, сколько дней заболевшие коронавирусом остаются заразными
Фото: twitter.com/mfame_guru

В ВОЗ сообщили, сколько дней заболевшие коронавирусом остаются заразными

Юлия Курганова

Здоровье

Большинство инфицированных COVID-19 могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

— Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, — сообщила она в интервью «Российской газете».

ВОЗ рекомендовала 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими коронавирусом людьми, данная позиция основана на продолжительности инкубационного периода. Эксперт организации Мария ван Керкхове рассказала, что у большинства заразившихся COVID-19 симптомы развиваются через пять-шесть дней после инфицирования.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вопрос о паспортах вакцинации для международных туристов обсудят в ВОЗ

ВОЗриск заражениякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте