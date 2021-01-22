Вакцинация от коронавируса в Москве: кто прошел процедуру и как они себя чувствуют

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Масштаб кампании по вакцинации от коронавируса увеличивается, расширяется охват населения, работают выездные прививочные бригады в разных точках города. Прививку от COVID-19 сделали уже более 220 тысяч москвичей. Все привившиеся, с кем регулярно удается пообщаться «Вечерней Москве», отмечают, что переносят прививку хорошо.

Так, к примеру, директор Территориального центра социального обслуживания «Марьино» Ольга Голицына рассказала, что изначально была готова прививаться от коронавируса.

— Я просто не люблю болеть. Я всегда много занималась спортом и знаю, как тяжело иногда восстанавливаться после болезни. Более того, на моих глазах переболело много друзей, родных, знакомых, болели мои коллеги. Поэтому, зная, какие осложнения может повлечь это заболевание, я не сомневалась по поводу вакцинации, — говорит Голицына и подчеркивает, что оба этапа вакцинации прошли максимально спокойно, без малейших побочных эффектов.

— Возможно, сказалось мое спортивное прошлое. Я вообще не заметила, что сделала прививку. Второй компонент мне ввели 9 января, а на следующий день мы с детьми уже пошли кататься на лыжах, — вспоминает она и призывает москвичей взвесить все возможные риски отказа от вакцинации, решиться и сходить на прививку.

— Сейчас нужно быть в строю, нужно работать, учиться, развиваться. И эту возможность нам предоставляют бесплатно. Более того, мы видим, что последствия тяжелого течения коронавирусной инфекции не всегда излечимы на сто процентов — это еще один довод в пользу того, чтобы сделать прививку, — говорит Голицына.

Коллега Ольги Голицыной — замдиректора ТЦСО «Ясенево» Ольга Мельникова рассказывает, что после вакцинации чувствовала некоторое недомогание, но оно быстро прошло.

— Каждый человек любую прививку воспринимает индивидуально. У меня, например, к ночи слегка поднялась температура и побаливало место укола. Ничего более серьезного не было. Да и эти симптомы на следующий день как рукой сняло, — говорит она.

Ольга Мельникова считает, что коронавирус, как грипп, — с нами надолго. Поэтому к новой прививке нужно относиться как к чему-то рутинному, обыденному.

— Не стоит ее бояться. Нужно думать о будущем. Я полагаю, что коронавирус уже никуда не денется, и, чтобы все нормализовалось, чтобы вернулись к тому, как все было до пандемии, нужно всем пройти вакцинацию — получить иммунитет от этой болезни. И ничего страшного в этом нет, — резюмировала Ольга Мельникова.

Начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Красносельский» Территориального центра соцобслуживания «Мещанский» Артем Образцов тоже сделал прививку от коронавируса и отмечает быстроту и удобство этого процесса.

— Их делают в поликлиниках. Я записался онлайн на удобную дату и время, приехал, заполнил анкету, проконсультировался с врачом и сделал прививку. Там же меня записали на повторную, даже прислали СМС-сообщение с датой и временем. В назначенное время приехал для введения второго компонента. По итогам процедуры получил сертификат и спокойно отправился домой, — так описал Артем Образцов весь процесс вакцинации.

Как и Ольга Голицына, Артем Образцов не ощутил на себе никаких побочных эффектов после введения вакцины от коронавируса. Все это время он чувствует себя отлично.

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