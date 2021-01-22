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Российский врач назвал четыре главных правила после вакцинации от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский врач назвал четыре главных правила после вакцинации от COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

После вакцинации от COVID-19 россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы избежать побочных эффектов или неприятных последствий прививки. Об этом сообщил врач Владислав Мохамед Али.

— Активностей или действий, которые противопоказаны после вакцинации, не так много, и они довольно простые. После вакцинации нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Еще одна рекомендация — это не повышать температуру, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты, — рассказал он.

Также в первые сутки после прививки лучше не заниматься спортом или подвергать организм иным физическим нагрузкам. Еще рекомендуется не пить спиртное.

Мохамед Али посоветовал тем, кто сделает прививку от коронавируса, отдохнуть после вакцинации хотя бы один день, передает издание «Лента.ру».

Вакцинация от COVID-19 в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора призвала провести кампанию вакцинации в стране максимально быстро и эффективно.

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