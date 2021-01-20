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Попова призвала максимально быстро провести вакцинацию от коронавируса в РФ
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова призвала максимально быстро провести вакцинацию от коронавируса в РФ

Виктория Родимкина

Здоровье

Кампанию по вакцинации от коронавируса важно провести максимально быстро и эффективно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 20 января.

По ее словам, эпидемическая ситуация в стране будет под контролем после того, как прививку сделают свыше 60 процентов взрослого населения, передает РИА Новости.

— В первую очередь (нужно — прим. «ВМ») защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах не сформировалось, — пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России было произведено уже около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V».

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