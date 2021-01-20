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Около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» произвели в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» произвели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России произвели около 6,5 миллиона двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Это следует из данных, представленных главой Министерства здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Совете Федерации.

— Готовность к массовой вакцинации «Спутник V»: 6,5 миллиона двухкомпонентных доз произведено нарастающим итогом, — говорится в представленной презентации.

Из сведений также следует, что 2,1 миллиона доз препарата от COVID-19 уже подготовили к отправке в регионы РФ. В феврале будет произведено 5,17 миллиона доз вакцины, передает РИА Новости.

Напомним, в России масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась 18 января этого года.

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вакцинакоронавирусМихаил Мурашко
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